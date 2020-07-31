Шубенков не приедет на августовский сбор сборной России и намерен тренироваться дома

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков принял решение пропустить и второй централизованный сбор национальной команды, который стартует 1 августа в подмосковном Новогорске. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.

Второй сбор российских легкоатлетов в Новогорске пройдет с 1 по 31 августа. Первый сбор, стартовавший 1 июля, завершится 31 июля.

"Мы приняли решение не приезжать в Новогорск и на второй централизованный сбор, который начнется 1 августа, - сказал Клевцов. - Не вижу смысла лететь из Барнаула в Москву и терять потом несколько тренировочных дней из-за карантина. Продолжим тренироваться дома, где летом у нас есть все условия. Да и погода стоит хорошая".

"Что касается участия в Мемориале Знаменских и Кубке России, которые пройдут в августе, то я не исключаю выступления Шубенкова на этих турнирах. Но нам сейчас самое главное - иметь понимание, где мы в этом сезоне сможем выступить за рубежом, что очень важно для подготовки к Олимпиаде. Если поймем, что все наши надежды на международные старты окажутся несбыточными, то, конечно, будем выступать и в России. Иначе зачем так много сил и энергии было потрачено на тренировках", - заметил тренер.

Всероссийская федерация легкой атлетики планирует провести Мемориал Знаменских в подмосковном Жуковском 22 августа, Кубок России - в Москве с 26 по 27 августа.