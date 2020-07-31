Ласицкене считает, что ВФЛА не думала об атлетах, назначая заседание комиссии на 7 августа

ТАСС, 31 июля. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) действовала не в интересах спортсменов, назначая заседание комиссии для обсуждения дорожной карты по выходу из кризиса на 7 августа. Такое мнение высказала трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в своем Instagram .

Российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях до выполнения критериев, обозначенных в четверг советом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). ВФЛА в срок до 15 августа должна выплатить задолженность в размере $6,31 млн. Далее, комиссия по восстановлению ВФЛА в любой день до 30 августа должна отправить в международную федерацию обновленную дорожную карту, содержащую подробную информацию об усилении антидопинговой деятельности. Данные условия будут считаться реализованными только после того, как дорожную карту одобрит рабочая группа World Athletics (крайний срок - 30 сентября).

"Чем раньше мы выполним первый и второй пункты, тем быстрее World Athletics выполнит третий пункт и атлеты перестанут быть заложниками. Но ВФЛА никуда не спешит и собрание для обсуждения дорожной карты только 7 августа, а про штраф я лучше промолчу. В общем, все как всегда для спортсменов", - написала Ласицкене.

World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов руководством российской стороны во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко. В четверг совет World Athetics увеличил задолженность до $6,31 млн.