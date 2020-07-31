Призер молодежных чемпионатов мира по хоккею Рыков перешел из СКА в ЦСКА

ТАСС, 31 июля. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и петербургский СКА произвели обмен, в результате которого армейцы получили права на серебряного призера молодежного чемпионата мира в составе сборной России защитника Егора Рыкова. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

В результате обмена СКА получил другого игрока обороны - 17-летнего Михаила Березовского.

Воспитанник СКА Рыков провел прошедший сезон в Американской хоккейной лиге (АХЛ), отыграв за "Хартфорд" 27 матчей и набрав 11 (2 гола + 9 результативных передач) очков. Помимо этого, он сыграл в 193 матча в КХЛ в составе СКА и "Сочи", набрав 38 (5+33) очков. 23-летний Рыков является серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира (2016, 2017), обладателем Кубка вызова (2013) и Кубка Гагарина (2017), в 2016 году он был выбран "Нью-Джерси" в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги под общим 132-м номером.

Березовский - воспитанник ЦСКА. В прошлом сезоне он стал победителем открытого чемпионата Москвы среди команд 2003 года рождения и открытого чемпионата Москвы среди юниоров. Кроме этого, он выиграл Мировой Кубок вызова в составе юниорской сборной России.