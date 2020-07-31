Кокорин призвал не верить информации в СМИ о подписании контракта со "Спартаком"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Нападающий Александр Кокорин заявил, что не стоит верить информации в СМИ о подписании контракта с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом он сообщил журналистам.

По сообщениям различных СМИ, в ближайшее время будет объявлено о его переходе в "Спартак".

"Пока не могу никак прокомментировать. Пишут, что контракт подписан? Не верьте СМИ, они иногда пишут неправду. Скоро все узнаете", - сказал Кокорин.

Футболист подчеркнул, что надеется на "новый и справедливый приговор по своему делу", а также рассчитывает на снятие судимости. "Нам с [Павлом] Мамаевым разрешили не присутствовать на заседании 3 августа, будет только Протасовицкий", - сказал он.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы вместе с другим Мамаевым. 9 мая 2019 года суд приговорил Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона, после чего в феврале присоединился к "Сочи". На заседании в пятницу прокуратура не нашла оснований для смягчения обвинений Кокорину и Мамаеву, Мосгорсуд перенес на 3 августа заседание по жалобе на приговор.

Впервые после освобождения Кокорин вышел на поле 1 марта, всего в "Сочи" он провел 10 матчей этого сезона, забил семь мячей и отдал три голевые передачи. До этого в составе "Зенита" Кокорин стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России. Помимо петербуржцев, форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).