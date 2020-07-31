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Путин подписал законы о рассмотрении спортивных споров в третейских судах

Ранее такие споры рассматривались только комиссиями по трудовым спорам и судами

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал законы, разрешающие рассмотрение трудовых споров спортсменов и тренеров в третейских судах (арбитраже). Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Ранее такие споры рассматривались только комиссиями по трудовым спорам и судами.

Трудовой кодекс РФ дополняется новой статьей, предусматривающей возможность рассмотрения индивидуальных трудовых споров в этой сфере в арбитраже при наличии между сторонами трудовых правоотношений соответствующего арбитражного соглашения. Кроме того, законом закрепляется, что споры о нарушении антидопинговых правил, о спортивных санкциях, а также индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров являются предметом арбитража, администрируемого исключительно постоянно действующим арбитражным учреждением, образованным в соответствии с законодательством РФ, и не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда, администрируемого иным арбитражным учреждением, за исключением иностранного арбитражного учреждения в случаях, прямо предусмотренных нормами международных спортивных организаций.

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Путин, Владимир Владимирович
Формула-1
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