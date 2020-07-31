Песков: спортивные власти РФ продолжают контакты по претензиям World Athletics к ВФЛА

В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать конгрессу организации полное исключение ВФЛА из состава членов организации, если российская сторона не выплатит штраф до 15 августа. Министр спорта РФ Олег Матыцин гарантировал выплату штрафа.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские спортивные власти занимаются разрешением спора, связанного с претензиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Как заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это не вопрос Кремля.

"Это не вопрос Кремля, у нас есть спортивные власти, Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России", - подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, как будет решаться спор и откуда будут изысканы средства на выплату штрафа. По словам Пескова, именно эти структуры "занимаются этим вопросом и продолжают все необходимые контакты на этот счет".

Ранее World Athletics наложила штраф на ВФЛА в размере $5 млн за фальсификацию документов прежним руководством ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным по делу российского прыгуна Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В случае исключения из World Athletics российские спортсмены не смогут получить нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

Российская сторона должна предоставить до 31 августа предварительный план по восстановлению ВФЛА. Любые пожелания рабочей группы World Athletics во главе с Руне Андерсеном должны быть учтены и внесены в план до 30 сентября. Согласно докладу Андерсена, окончательный вариант плана по восстановлению должен быть предоставлен до 30 сентября, когда состоится заседание совета World Athletics.