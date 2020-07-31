Гонщик Хюлькенберг заменит Переса в составе "Рейсинг Пойнт" на Гран-при Великобритании

ТАСС, 31 июля. Немецкий пилот Нико Хюлькенберг выступит в составе команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рейсинг Пойнт" на Гран-при Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Он заменит в составе мексиканца Серхио Переса, тест на коронавирус которого в четверг дал положительный результат.

Хюлькенберг выступал в "Формуле-1" в 2010 году и с 2012 по 2019 год. Он представлял команды "Форс Индия" (нынешнее название - "Рейсинг Пойнт"), "Уильямс" и "Рено". Немец принял участие в 179 Гран-при, не одержал ни одной победы и ни разу не финишировал на подиуме.

Гран-при Великобритании проходит с 31 июля по 2 августа.