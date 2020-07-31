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Футбол в России

СМИ: футболист "Удинезе" Бекао близок к возвращению в ЦСКА

Сезон-2018/19 бразилец провел в московском клубе

ТАСС, 31 июля. Защитник итальянского футбольного клуба "Удинезе" Родриго Бекао близок к подписанию соглашения с российским ЦСКА. Об этом сообщает портал Tutto Calciomercato 24.

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Отмечается, что российский клуб в шаге от заключения контракта с 24-летним бразильцем, переговоры находятся в завершающей стадии.

Бекао провел за "Удинезе" один сезон, в течение которого сыграл в 30 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

До этого Бекао выступал за бразильский "Баия", а сезон-2018/19 провел на правах аренды в ЦСКА, став обладателем Суперкубка России. Всего в течение сезона он отыграл в различных турнирах 36 матчей.

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