Урунов на следующей неделе пройдет медосмотр в Москве перед переходом в "Спартак"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Уфа" Остон Урунов в начале следующей недели пройдет медосмотр в Москве перед подписанием контракта со "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В прошедшем сезоне Урунов провел за "Уфу" 10 матчей, в которых заработал две желтые карточки и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение 19-летнего футболиста из Узбекистана с клубом истекает в 2024 году.

"Урунов на выходных приедет в Москву и в начале следующей недели пройдет медобследование перед подписанием контракта со "Спартаком", - сообщил источник.

В департаменте по связям с общественностью "Спартака" информацию о медосмотре не подтвердили.