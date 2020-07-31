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Футбол в России

Урунов на следующей неделе пройдет медосмотр в Москве перед переходом в "Спартак"

Футболист "Уфы" прилетит в столицу на выходных
Остон Урунов Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Остон Урунов
© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Уфа" Остон Урунов в начале следующей недели пройдет медосмотр в Москве перед подписанием контракта со "Спартаком". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ситуации.

В прошедшем сезоне Урунов провел за "Уфу" 10 матчей, в которых заработал две желтые карточки и не отметился результативными действиями. Действующее соглашение 19-летнего футболиста из Узбекистана с клубом истекает в 2024 году.

"Урунов на выходных приедет в Москву и в начале следующей недели пройдет медобследование перед подписанием контракта со "Спартаком", - сообщил источник.

В департаменте по связям с общественностью "Спартака" информацию о медосмотре не подтвердили.

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