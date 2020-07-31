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Мартин покинул пост главного тренера женского гандбольного клуба "Ростов-Дон"

Испанец продолжит возглавлять сборную России

ТАСС, 31 июля. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" и главный тренер команды Амброс Мартин приняли решение о досрочном расторжении соглашения. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

Мартин работал в команде с лета 2018 года. Под его руководством клуб по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал победителем кубка страны. Кроме этого, в его активе второе место в Лиге чемпионов (2018/19).

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"Для меня это было сложное решение, я провел два замечательных сезона с этой командой. Была проделана большая работа, были большие победы, в "Ростов-Доне" я чувствовал себя очень хорошо. Единственная причина, по которой я покидаю команду, это желание быть рядом с моей семьей, с детьми, по которым я очень скучаю - в жизни есть важные вещи, ради которых приходится принимать непростые решения. Мне очень жаль, что вместе нам не удалось выиграть Лигу чемпионов, желаю команде скорее взять долгожданный трофей, потому что игроки и клуб готовы к этому", - заявил Мартин.

Также специалист отметил, что продолжит занимать пост главного тренера сборной России. Он возглавляет женскую национальную команду с августа прошлого года, став первым иностранцем во главе российской сборной. Под его руководством россиянки завоевали бронзовые медали чемпионата мира - 2019.

Помимо "Ростов-Дона" и сборной России, Мартин работал в испанских "Наранко" и "Ичако", венгерском "Дьёре" и сборной Румынии. Вместе с "Дьёром" он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и четыре раза признавался лучшим тренером турнира. По итогам сезона-2019/20 с "Ростов-Доном" он также был номинирован на звание лучшего тренера турнира, а по итогам года со сборной России - на премию лучшему тренеру по версии Международной федерации гандбола (IHF).

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