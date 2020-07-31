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Летние олимпийские виды спорта

Более 100 российских дзюдоистов примут участие во втором сборе национальной команды

Мужская команда будет занимать в Кисловодске, женская - в Сочи

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Сборная России по дзюдо проведет второй учебно-тренировочный сбор на юге страны - мужская команда заедет 2 августа на базу "Юг Спорт" в Кисловодске, женская в этот же день прибудет на ее филиал в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

"Основной состав мужской сборной, а также команда до 23 лет - в общей сложности это 66 дзюдоистов, заедут на "Юг Спорт" в Кисловодске. Более сорока представительниц женской команды в этот же день прибудут на базу в Сочи. Сбор пройдет под руководством российских специалистов команды", - сообщили в пресс-службе.

На сборе в Кисловодске, в частности, будут присутствовать Беслан Мудранов, Ислам Яшуев, Михаил Пуляев, Муса Могушков, Денис Ярцев, Хасан и Хусен Халмурзаевы, Аслан Лаппинагов, Алан Хубецов, Михаил Игольников, Нияз Ильясов, Адам Адамян, Тамерлан Башаев и Инал Тасоев. В Сочи будут тренироваться лидеры команды - Наталья Кузютина, Ирина Долгова, Анастасия Конкина, Юлия Казарина, Мадина Таймазова, Антонина Шмелева и Александра Бабинцева.

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Летние олимпийские виды спорта
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