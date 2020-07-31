Пайкин: Матыцин взял на себя ответственность в решении проблем ВФЛА

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин, послав письмо в World Athletics по поводу выплаты штрафа Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), взял на себя ответственность в решении этой проблемы. Такое мнение ТАСС выразил председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.

Совет World Athletics 12 марта принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность руководства организации во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Помимо этого, ВФЛА должна была возместить международной федерации затраты в размере $1,31 млн. В четверг совет World Athletics принял решение рекомендовать внеочередному конгрессу организации лишить ВФЛА членства в World Athletics в случае неуплаты долга до 15 августа. Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил, что Матыцин в своем письме сообщил о выплате штрафа до этого времени.

"Я полностью поддерживаю инициативу Олега Васильевича, который взял на себя ответственность за решение этой проблемы. У нас появилась возможность отложить рассмотрение статуса членства ВФЛА в World Athletics до 15 августа, - сказал Пайкин. - Порядок в отечественной федерации легкой атлетики необходимо уже давно наводить: с 2015 года ВФЛА была временно лишена членства в World Athletics, а сейчас наши легкоатлеты могут лишиться даже возможности выступать под нейтральным флагом на международных соревнованиях. Это большое разочарование, ведь наша страна всегда занимала лидирующие позиции в легкой атлетике, а отстранение наших атлетов от мирового спорта нанесет серьезный удар, кроме того, это заметно скажется на популяризации легкой атлетики внутри нашей страны, среди молодежи".

"Через год Олимпийские игры в Токио, которые мы можем пропустить, если не будут выполнены условия World Athletics. Это, кстати, может серьезно поставить под сомнение дальнейшую карьеру большинства российских спортсменов, которые хотят выступать на международных соревнованиях, в том числе и на Олимпиаде, и когда они видят, что проблемы во ВФЛА не решаются, то у них пропадает желание и стимул тренироваться, а некоторые могут задуматься о смене спортивного гражданства", - добавил он.

По его мнению, "это все демонстрирует серьезность проблемы, которую необходимо безотлагательно решать".