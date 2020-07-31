"Ростов" намерен в новом сезоне выиграть Кубок России и бороться за высокие места в РПЛ

ТАСС, 31 июля. Задачами "Ростова" на предстоящий сезон являются борьба за высокие места в Российской премьер-лиге (РПЛ) и победа в кубке страны. Об этом заявил президент футбольного клуба Арташес Арутюнянц, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

"Мы не будем озвучивать задачи каждый год, они у нас должны быть неизменные. Задача - регулярно бороться за высокие места в Российской премьер-лиге, позволяющие выступать в европейских турнирах. Мы постоянно должны выступать на хорошем уровне и показывать достойную игру, это один из аспектов успеха. По поводу Кубка России: стать обладателем кубка - задача и мечта любого футбольного клуба", - заявил Арутюнянц.

"Ростов" в прошедшем сезоне Тинькофф - РПЛ занял пятое место и сыграет в Лиге Европы, начав участие с третьего квалификационного раунда. В Олимп - Кубке России "Ростов" выбыл в 1/8 финала, уступив столичному "Спартаку" (1:2). Лучшим достижением команды в турнире является победа в сезоне-2013/14.

Предстоящий сезон клуб начнет 8 августа гостевым матчем чемпионата России против "Тамбова".