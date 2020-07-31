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Зимние олимпийские виды спорта

Юниоры сборной России по фигурному катанию начнут заезжать в "Новогорск" с 8 августа

Там в закрытом режиме состоятся традиционные предсезонные контрольные прокаты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Юниорская сборная России по фигурному катанию начнет заезд на учебно-тренировочную базу "Новогорск", где в закрытом режиме состоятся традиционные предсезонные контрольные прокаты, с 8 августа. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

"Юниорские прокаты пройдут, как мы и планировали ранее, в "Новогорске". Они состоятся в закрытом режиме, поскольку все федеральные базы сейчас закрыты для посещений. Спортсмены начнут заезд на базу с 8 августа поэтапно - по видам", - сообщил Коган.

Как отметил генеральный директор ФФККР, взрослые контрольные прокаты, которые намечены на начало сентября в московском дворце спорта "Мегаспорт", в силе: "Они в плане, и пока эти планы не меняются".

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