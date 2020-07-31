Рекордсмен Марокко в марафоне Дазза дисквалифицирован на четыре года

ТАСС, 31 июля. Марокканский марафонец Эль-Маджуб Дазза дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

Спортсмен отстранен за манипуляции с кровью. Дисквалификация 29-летнего марокканца отсчитывается с 10 января 2020 года.

Результаты Даззы с 4 мая 2019 года по 10 января 2020 года аннулированы, включая его победы на Пражском марафоне и марафоне в Фукуоке в прошлом году.

В декабре 2018 Дазза установил рекорд Марокко в марафоне, пробежав дистанцию за 2 часа 5 минут 26 секунд.