Чемпионка Европы по фигурному катанию Косторная покинула тренерскую группу Тутберидзе

ТАСС, 31 июля. Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная покинула тренерскую группу Этери Тутберидзе. Об этом Тутберидзе написала в своем Instagram.

"Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых, появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь). Когда-то Юля [Липницкая] выдвинула требование не выходить на один лед с Женей [Медведевой], мы постарались удовлетворить все условия - не помогло. Потом Женя отказалась кататься с Алиной [Загитовой], и вот сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались", - написала Тутберидзе.

"Будем ли мы что-то менять в своей системе подготовки? Нет, мы все делаем правильно. Уверена, что среди тех, кто с нами, есть и цельные, верные, устойчивые к внешним раздражителям", - добавила тренер.

В мае призер чемпионата Европы Александра Трусова перешла в тренерскую группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из группы Тутберидзе.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). 11 июля Косторная получила премию лучшему новичку ISU Skating Awards, а Тутберидзе - лучшему тренеру.