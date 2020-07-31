Семь футболистов "Чертаново" перешли в "Крылья Советов"

ТАСС, 31 июля. Семь игроков московского футбольного клуба "Чертаново" присоединились к "Крыльям Советов". Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

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Состав "Крыльев Советов" пополнили вратарь Иван Ломаев, защитники Юрий Горшков, Максим Витюгов, полузащитники Данил Пруцев, Роман Ежов и нападающие Дмитрий Цыпченко и Владислав Сарвели. Помимо них в команду вернулся воспитанник клуба защитник Сергей Божин, который провел прошлый сезон в московском "Торпедо".

По итогам минувшего сезона "Крылья Советов" не сумели сохранить прописку в Тинькофф - Российской премьер-лиге, заняв предпоследнее, 15-е место в таблице. "Чертаново" заняло третье место в досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Во вторник Игорь Осинькин стал главным тренером "Крыльев Советов". C 2016 года он возглавлял "Чертаново".

В первом туре ФНЛ "Крылья Советов" 2 августа примут калининградскую "Балтику". "Чертаново" днем ранее сыграет дома со "Спартаком-2".