Матч шестого тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит" пройдет 30 августа

Первый тур состоится 8-11 августа, чемпионат начнется матчем "Химки" - ЦСКА (16:00 мск), "Спартак" 9 августа примет "Сочи" (20:00), "Динамо" 10 августа сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом" (17:00), 11 августа вернувшийся в премьер-лигу "Ротор" на своем поле сыграет с чемпионом страны петербургским "Зенитом" (18:00), московский "Локомотив" сыграет в Казани с "Рубином" (20:00).

ТАСС, 31 июля. Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание первых шести туров с временем начала матчей.

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Второй тур команды проведут 14 и 15 августа. 14 августа "Спартак" сыграет с грозненским "Ахматом" (20:00), 15 августа состоятся встречи "Локомотив" - "Краснодар" (19:00) и "Ростов" - "Зенит" (20:00). В третьем туре 19 августа "Динамо" примет "Ростов" (19:00), а "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с ЦСКА (20:00).

В рамках четвертого тура 22 августа казанский "Рубин" под руководством Леонида Слуцкого встретится в Москве с ЦСКА (20:00), "Спартак" и "Локомотив" сыграют друг с другом 23 августа (19:00).

25-26 августа пройдут встречи пятого тура. 26 августа "Краснодар" примет ЦСКА (20:30), а "Динамо" на своем поле будет противостоять "Зениту" (20:45).

Шестой тур РПЛ станет заключительным перед перерывом на игры национальных сборных (с 31 августа по 10 сентября). Центральным матчем тура станет встреча московского "Локомотива" и петербургского "Зенита", игра пройдет в Москве 30 августа, начало - 16:00 мск.