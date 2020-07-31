В Федерации фигурного катания РФ рассмотрят переход Косторной после получения документов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассмотрит переход Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко после получения официальных документов от спортсменки. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

В пятницу Тутберидзе сообщила об уходе из ее группы Косторной и переходе спортсменки к Плющенко.

"Переход Косторной будет рассматриваться федерацией после получение официальных документов от спортсменки", - сказал Коган.