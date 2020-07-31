Двадцать команд сыграют в молодежном первенстве России по футболу сезона-2020/21

До этого в чемпионате участвовали 16 молодежных команд клубов премьер-лиги. В новом сезоне к ним добавятся четыре команды, принимавшие участие в прошлом розыгрыше юношеской футбольной лиги.

В первой части турнира клубы будут поделены на две группы по 10 команд с учетом территориального принципа, все команды сыграют друг с другом по два раза. Затем состоится финальная часть, в которой лучшие пять команд из группы A встретятся с лучшими пятью командами из группы Б, а последние пять команд из группы А сыграют с последними пятью командами из группы Б. Всего в турнире будет проведено 28 туров (280 матчей).

Для участия в молодежном первенстве будут допущены футболисты, не являющиеся легионерами, которые родились не позднее 1 января 2002 года. В заявку на сезон также могут быть включены пять игроков, которые родились не позднее 1 января 2001 года. Не более трех из них могут быть включены в заявку на матч. Также в заявку на игру клубы могут внести двух футболистов без ограничений по возрасту и гражданству.

Все клубы одобрили новый формат турнира. Расписание встреч станет известно позднее.