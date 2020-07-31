Футболист Жирков продлил контракт с "Зенитом"

ТАСС, 31 июля. Защитник Юрий Жирков подписал новое соглашение с петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 36-летним футболистом рассчитан до конца сезона-2020/21.

В прошедшем сезоне Жирков провел 28 матчей в разных турнирах, забил три мяча и отдал пять голевых передач. Жирков играет за "Зенит" с января 2016 года, за это время он по два раза стал с командой чемпионом России (2019, 2020) и обладателем кубка страны (2016, 2020) и один раз выиграл Суперкубок России (2016).

До "Зенита" Жирков выступал за тамбовский "Спартак", столичные ЦСКА и "Динамо", махачкалинский "Анжи" и лондонский "Челси". Вместе с ЦСКА он дважды стал чемпионом России, четырежды выигрывал кубок и суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА. За два сезона в "Челси" он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии.

В составе сборной России Жирков завоевал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.