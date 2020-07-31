Тарасова: расставание Косторной с Тутберидзе вызвано олимпийскими амбициями фигуристки

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Переход чемпионки Европы Алены Косторной от воспитавшего ее тренера Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко может объясняться желанием фигуристки успешно выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

В пятницу Тутберидзе сообщила об уходе Косторной, она отметила, что решение фигуристка приняла еще в мае. В этом межсезонье от Тутберидзе ушла еще одна ученица - призер чемпионата Европы Александра Трусова.

"Для меня это, конечно, неожиданность, потому что сезон уже начался, - сказала Тарасова. - Но каждая из выдающихся спортсменок Этери хочет получить от нее как можно больше внимания, потому что речь уже идет об Олимпийских играх, и сейчас последний месяц, когда можно грамотно перейти к другому тренеру - в олимпийский сезон никто никуда не переходит", - сказала Тарасова.

"Это не означает, что Этери плохо работает, она - лучший тренер мира, она работает по своей системе и имеет право ничего не менять. Это обычное дело, так же было и во времена Плющенко с [Алексеем] Ягудиным. Было много примеров, когда фигуристы переходили к другому тренеру из-за индивидуальной работы и внимания", - добавила она.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии. "Этери сильный человек, она справится с этой ситуацией и будет работать дальше", - отметила Тарасова.

Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). 11 июля Косторная получила премию лучшему новичку ISU Skating Awards, а Тутберидзе - лучшему тренеру.