Тарасова: Плющенко нужно готовиться работать тренером 12 часов в сутки

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Евгению Плющенко после перехода в его группу Алены Косторной и Александры Трусовой нужно готовиться к тому, что работать тренером ему нужно будет 12 часов в сутки. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова.

О переходе чемпионки Европы Косторной в группу Плющенко в пятницу объявила Этери Тутберидзе, которая тренировала ее последние три года. В этом межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушла еще одна ученица - призер чемпионата Европы Александра Трусова.

"Что заставляет их переходить именно к Плющенко? Он заинтересован в такой группе и создает необходимые условия. Получается, что они из одной группы перешли в другую, в которой уже достаточно много звезд. Но подпишется ли Евгений работать по 12-14 часов в день, как работали мы? Нам это было интересно, ничего невозможного в этом нет", - сказала Тарасова.

"Посмотрим, как будет в сезоне: будет ли хуже, будет ли так же, будет ли прорыв. Той же Косторной надо учить четверные. Я в любом случае хочу пожелать всем удачи", - отметила она.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии.

16-летней фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). 11 июля Косторная получила премию лучшему новичку ISU Skating Awards, а Тутберидзе - лучшему тренеру.