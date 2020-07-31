"Зенит" продлил контракт с вратарем Михаилом Кержаковым

ТАСС, 31 июля. Голкипер петербургского "Зенита" Михаил Кержаков заключил новое соглашение с футбольным клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 33-летним игроком подписан на один год с возможностью продления еще на сезон.

В минувшем сезоне Кержаков провел 18 матчей, из которых семь отстоял "на ноль". Вместе с командой он трижды стал чемпионом России (2007, 2019, 2020), дважды обладателем кубка (2015, 2020) и суперкубка страны (2015, 2016).

Помимо "Зенита" Кержаков выступал за нижегородскую "Волгу", махачкалинский "Анжи", а также на правах аренды за ульяновскую "Волгу", астраханский "Волгарь" и владикавказскую "Аланию".