Гончаренко: фигуристка Косторная повела себя неблагодарно по отношению к Тутберидзе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная повела себя неблагодарно по отношению к тренеру Этери Тутберидзе, перейдя в группу Евгения Плющенко уже после проведенных сборов. Такое мнение ТАСС высказала российский тренер Инна Гончаренко.

В пятницу Тутберидзе сообщила об уходе из ее группы Косторной и переходе спортсменки к Плющенко.

"Сказать, что я в недоумении - это ничего не сказать, у меня вопрос такой - вроде, переходы закончены были 31 мая, и почему он происходит сейчас, когда пройден сбор и программы поставлены, непонятно, - сказала Гончаренко. - Могу сказать, что это поведение не состоявшейся личности, а подростка. Абсолютно неблагодарное поведение. Как известно, человек должен пройти медные трубы, чтобы состояться как личность".

"Не знаю конкретно, что произошло, но ведь эта девушка - член сборной, она на работе фактически и должна отдавать отчет своим поступкам. Честно говоря, даже не хочу сейчас оценивать ее шансы в будущем. Слишком у меня испорчено настроение, просто хочу поддержать тренерский штаб и Этери Георгиевну лично и пожелать им хорошей работы и хорошего настроения, несмотря ни на что", - добавила тренер.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии. 16-летней фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). 11 июля Косторная получила премию лучшему новичку ISU Skating Awards, а Тутберидзе - лучшему тренеру.