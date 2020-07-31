Жулин заявил, что не понимает причин ухода фигуристки Косторной из группы Тутберидзе

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тренер Александр Жулин не понимает причин перехода чемпионки Европы по фигурному катанию Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу Тутберидзе сообщила об уходе из ее группы Косторной и переходе спортсменки к Плющенко. Ранее в группу Плющенко перешла еще одна воспитанница Тутберидзе - Александра Трусова.

"Жалко Этери, вложившей в спортсменку такой труд, - сказал Жулин. - Когда ученица за ученицей уходят, это вызывает только сострадание, я не понимаю, зачем Алена это сделала, время все покажет. Но соревнований пока нет, кто в какой форме - непонятно, и когда мы подойдем к стартам - непонятно. Вероятнее всего, совсем нескоро".

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии. 16-летней фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).