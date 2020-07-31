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Футбол в России

Александр Медведев: футболист Кузяев сказал, что в России будет играть только за "Зенит"

Контракт полузащитника с "Зенитом" истек после окончания сезона

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Далер Кузяев сообщил, что в России собирается играть только за санкт-петербургскую команду. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Контракт Кузяева с "Зенитом" истек после окончания сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Мы сделали Далеру предложение, у него еще есть время подумать. Рассчитываем, что он согласится. Он сказал, что в России будет играть только в "Зените", но у него есть мечта попробовать себя в Европе. Если такая возможность ему представится, будем только рады", - сказал Медведев.

В составе "Зенита" Кузяев стал двукратным чемпионом России. По итогам сезона-2017/18 попал в список 33-х лучших футболистов страны.

Теги
Российский футболМедведев, Александр Иванович
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