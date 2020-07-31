Хореограф группы Тутберидзе рассказал об уходе фигуристки Косторной

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная приняла решение о переходе из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко два месяца назад. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

"Алене первой в этом году были поставлены программы, мне все очень нравилось, как и самой Алене, - сказал Глейхенгауз. - А в середине июля она начинает плохо тренироваться, не выполнять наши задания, огрызаться и всем видом показывать, что что-то не так, это продолжается недолго. Однажды мы вышли с тренировки с нашей второй группой, в коридоре нас встретила Алена и заявила, что больше не хочет тренироваться и что она уже договорилась, что будет заниматься в группе Плющенко".

"Сами понимаете нашу реакцию. Я сказал ей, что, может быть, она в каком-то гневе, может быть это переходный возраст и из-за этого она на что-то эмоционально обиделась и так отреагировала, спросил ее, что случилось. На что она ответила, что приняла это решение два месяца назад", - добавил он.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии. 16-летней фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).