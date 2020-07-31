Новый оборот. Косторная вслед за Трусовой перешла от Тутберидзе к Плющенко

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Лучшему тренеру мира по фигурному катанию и лучшему новичку минувшего сезона дальше не по пути. Этери Тутберидзе в пятницу объявила о решении ее ученицы Алены Косторной работать с другим тренером.

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Чемпионка Европы решила пойти тем же путем, что и ее недавняя подруга по команде Александра Трусова. К новому сезону фигуристок будет готовить Евгений Плющенко. Решение Косторной оставить группу в пятницу озвучила Тутберидзе. Ее версия случившегося - требование 16-летней фигуристки быть в привилегированном положении, она хотела, чтобы тренеры были сконцентрированы на работе с ней и не хотела видеть на одном льду с собой ряд других фигуристок. "Сейчас от Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались", - написала Тутберидзе в Instagram. Версию Косторной и ее нового тренера пока услышать не удалось, Федерация фигурного катания на коньках России отметилась дежурным комментарием о том, что документы на переход спортсменки еще не поступили. Что довольно странно, если учесть, что о расставании стороны договорились еще в мае. В тот же месяц, когда к Плющенко перешла Трусова - единственная в мире фигуристка, в арсенале которой есть четверной флип.

Причины Несмотря на схожий путь, причины расставания фигуристок с Тутберидзе разные. Трусова, Костровая и еще одна воспитанница тренера Анна Щербакова, несмотря на первый сезон на взрослом уровне, практически не оставляли шансов соперницам подняться на пьедестал. Однако это не отменяло конкуренции внутри группы. Трусова ее проиграла. Несмотря на рекордное число четверных и их разнообразие, откатать программу чисто ей не удавалось, проигрывала она напарницам и в артистизме.

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Переход к Плющенко был выгоден всем сторонам: Трусова получала возможность стать лидером у нового тренера, начинающий тренер Плющенко - возможность поработать с фигуристкой мирового уровня, Тутберидзе - сбавить градус напряжения в своей группе. Уход Косторной - совсем другая история. Косторная оставалась первым номером среди всех действующих учениц Тутберидзе, включая Алину Загитову. Вернется ли в спорт олимпийская чемпионка, пока не известно, поэтому именно Косторная могла стать главным проектом Тутберидзе в преддверии Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Но Косторная могла испугаться повторения истории Евгении Медведевой. Бывшая воспитанница Тутберидзе в прошлом олимпийском цикле была безоговорочным лидером мирового женского фигурного катания, однако в год Игр уступила лидирующую позицию недавней юниорке Загитовой. Косторная тоже могла рассудить, что через два года рискует оказаться на вторых ролях, учитывая, что на подходе у Тутберидзе еще одно дарование - Камила Валиева. "Для меня это, конечно, неожиданность, потому что сезон уже начался, - прокомментировала случившееся заслуженный тренер России Татьяна Тарасова. - Но каждая из выдающихся спортсменок Этери хочет получить от нее как можно больше внимания, потому что речь уже идет об Олимпийских играх и сейчас последний месяц, когда можно грамотно перейти к другому тренеру - в олимпийский сезон никто никуда не переходит". Последствия Тутберидзе и не скрывает, что нынешняя ситуация ей хорошо знакома. "Такое ощущение, что внешний мир влияет на наших милых и добрых, появляются все новые и новые условия для продолжения совместной работы (как повышение платы за любовь)", - отметила она.