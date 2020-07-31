Тутберидзе: обе программы фигуристке Косторной были поставлены на сборе в Новогорске

В пятницу Тутберидзе сообщила об уходе из ее группы Косторной и переходе спортсменки к Плющенко. В интервью ТАСС специалист рассказала, что 16-летняя спортсменка поставила ее в известность об уходе 18 июля, после чего, сославшись на недомогание, покинула базу.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Тренерский штаб Этери Тутберидзе поставил фигуристке Алене Косторной короткую и произвольную программы на будущий сезон на сборах на базе в подмосковном Новогорске. Об этом в интервью ТАСС рассказала Тутберидзе.

"Были поставлены две программы - короткая и произвольная, и по нашему профессиональному мнению, они должны были произвести как минимум фурор в фигурном катании, - рассказала Тутберидзе. - Это было находкой и для нее, и для ситуации в мире".

"Конечно, нашему тренерскому штабу обидно, что нас выбрали просто как штаб, с которым можно гарантированно пройти сборы для восстановления. С Аленой неделя ушла на постановку, но мы могли бы это время потратить на других спортсменов, на то, чтобы воплощать другие свои творческие идеи. Конечно, это опустошает", - подчеркнула Тутберидзе.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она выиграла чемпионат Европы, два этапа Гран-при и финал серии. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).