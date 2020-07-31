Непомнящий вышел вперед в полуфинале турнира Legends of Chess против Гири

ТАСС, 31 июля. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл в первом полуфинальном матче турнира по быстрым шахматам Legends of Chess нидерландца Аниша Гири. Турнир проходит в онлайн-режиме.

Матчи турнира состоят из четырех партий, если победитель не определяется досрочно. При равном счете после четырех партий проводится армагеддон - мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать. Первая партия завершилась вничью, во второй и третьей был сильнее Непомнящий (2,5:0,5).

В другом полуфинальном матче россиянин Петр Свидлер уступил чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену (0,5:2,5).

Полуфиналы проходят до двух побед в матчах. Вторые матчи состоятся в субботу, третьи в случае необходимости - в воскресенье. Финал состоится с 3 по 5 августа.

Legends of Chess является четвертым турниром в шахматном туре, организованном Карлсеном. Призовой фонд турнира составляет $150 тыс. Общий призовой фонд тура (четыре турнира и гранд-финал) равен $1 млн. Победителем первого и третьего турниров стал Карлсен, второй выиграл россиянин Даниил Дубов.