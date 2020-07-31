Траньков: Плющенко осознает степень ответственности после перехода Косторной

В пятницу Этери Тутберидзе сообщила о переходе спортсменки в группу Евгения Плющенко. В это межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушла еще одна ученица - призер чемпионата Европы Александра Трусова.

"У нас была троица девчонок, они друг друга постоянно подстегивали на тренировках, работали в конкуренции, и ее разрушение сейчас как минимум печально. Думаю, Евгений взвешивал свои действия, поступки, бывает, что к тебе приходят спортсмены, от которых не отказываются. Знаю Женю как спортсмена - он к любым вызовам всегда относился с азартом. Это для него очередной вызов, и будем надеяться, что он пройдет его точно так же, с честью", - сказал Траньков.

"Ответственность, конечно, огромная. Тренер - должность расстрельная. Всем давно известные слова - выигрывает спортсмен, проигрывает тренер. Поэтому в любой неудаче виноват будет прежде всего он, и Женя, проведя столько лет в спорте, отдает себе в этом отчет", - добавил олимпийский чемпион.

Косторная занималась в группе Тутберидзе с 2017 года. Помимо победы на чемпионате Европы прошедшего сезона, она выиграла золотые медали на этапах Гран-при и в финале серии. 16-летней фигуристке принадлежат мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59).