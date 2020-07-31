"Химки" расторгнут контракт с главным тренером команды Юраном

МОСКВА, 31 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Химки" расторгнет контракт с главным тренером команды Сергеем Юраном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе химчан.

"Химки" все же решили играть в РПЛ

Где твои "Крылья"? "Химки" все же решили играть в РПЛ

Юран возглавил "Химки" в конце января и вывел клуб в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Также под его руководством клуб дошел до финала Олимп - Кубка России, где подмосковная команда потерпела поражение от петербургского "Зенита" (0:1). Соглашение с 51-летним специалистом было заключено до конца сезона-2022/23.

"Клуб намерен расторгнуть контракт с главным тренером команды Сергеем Юраном. Кандидатуры на пост нового главного тренера находятся в стадии обсуждения", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Химок".

Юран ранее работал в тренерском штабе московского "Спартака", а также возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику" и армянский клуб "Мика".

"Химки" начнут чемпионат России 8 августа домашним матчем против ЦСКА (16:00 мск).