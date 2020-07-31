Боброва надеется, что решение Косторной об уходе от Тутберидзе к Плющенко было осознанным

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Чемпионка Олимпиады в Сочи в командных соревнованиях, выступавшая в танцах на льду, Екатерина Боброва надеется, что решение фигуристки Алены Косторной о переходе из группы Этери Тутберидзе в группу Евгения Плющенко было осознанным. Об этом Боброва рассказала ТАСС.

В пятницу Тутберидзе сообщила о переходе спортсменки в группу Евгения Плющенко. В это межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушла еще одна ученица - призер чемпионата Европы Александра Трусова.

"Это последняя столь громкая новость с момента ухода от Этери Тутберидзе Саши Трусовой. Очень сложно, когда ты не знаешь всей конкретики, когда не знаешь, что подвигло Алену на этот поступок. Если у Трусовой все было более-менее понятно - три сильные девочки в группе, не самые удачные старты, потребность во внимании, то с Аленой все иначе - у нее был прекрасный сезон. Надеюсь, это был осознанный переход Алены, который поможет ей в дальнейшем с честью и достоинством приносить победы нашей стране", - сказала Боброва.

"Думаю, тут мог сказаться и переход в группу Плющенко тренеров из группы Этери Тутберидзе, ведь девочки привыкли с ними работать. Тутберидзе была и остается потрясающим тренером, одним из самых сильных как в России, так и в мире. И это показывают своими результатами ее ученики. Уверена, она также будет взращивать огромное количество чемпионов", - подчеркнула Боброва.

"В любом случае я хочу пожелать всем группам, всем спортсменам успеха в этом очень непростом для всех сезоне. Ведь до сих пор даже непонятно, будет он или нет - это ненавистное подвешенное состояние, которое я тоже проходила в своей карьере. Когда непонятно, нужно ли выходить на пик формы, будут ли какие-нибудь старты или ничего вообще не будет. И сейчас самое главное пройти этот период без травм", - отметила Боброва.

Косторная под руководством Тутберидзе, с которой работала с 2017 года, добилась побед на чемпионате Европы, на этапах Гран-при и в финале серии, установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме баллов (247,59). 11 июля Косторная получила премию лучшему новичку ISU Skating Awards, а Тутберидзе - лучшему тренеру.