Квят потеряет пять мест на старте гонки "Формулы-1" в Великобритании

ТАСС, 31 июля. Российский пилот команды чемпионата мира в классе машин "Формула-1" "Альфа Таури" Даниил Квят оштрафован на пять позиций стартовой решетки Гран-при Великобритании из-за смены коробки передач. Об этом на своей странице в Twitter сообщил аналитик "Формулы-1" Альберт Фабрега со ссылкой на официальный релиз организаторов гонок.

На обоих болидах "Альфа Таури" перед началом третьей практики и квалификации заменены коробки передач. Партнер по команде Квята француз Пьер Гасли не понесет наказания, так как выбыл из гонки на прошедшем этапе в Венгрии и может без последствий получить новую коробку передач.

После трех гонок Квят занимает 15-е место в зачете пилотов, набрав одно очко.

В субботу состоятся третья практика и квалификация Гран-при Великобритании (13:00 мск). Гонка пройдет в воскресенье (16:10 мск).