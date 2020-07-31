{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Квят потеряет пять мест на старте гонки "Формулы-1" в Великобритании

Российский пилот будет наказан за смену коробки передач
Даниил Квят EPA-EFE/Bryn Lennon
Описание
Даниил Квят
© EPA-EFE/Bryn Lennon

ТАСС, 31 июля. Российский пилот команды чемпионата мира в классе машин "Формула-1" "Альфа Таури" Даниил Квят оштрафован на пять позиций стартовой решетки Гран-при Великобритании из-за смены коробки передач. Об этом на своей странице в Twitter сообщил аналитик "Формулы-1" Альберт Фабрега со ссылкой на официальный релиз организаторов гонок.

На эту тему
Хэмилтон на домашнем этапе попробует продлить победную серию в сезоне "Формулы-1"

На обоих болидах "Альфа Таури" перед началом третьей практики и квалификации заменены коробки передач. Партнер по команде Квята француз Пьер Гасли не понесет наказания, так как выбыл из гонки на прошедшем этапе в Венгрии и может без последствий получить новую коробку передач.

После трех гонок Квят занимает 15-е место в зачете пилотов, набрав одно очко.

В субботу состоятся третья практика и квалификация Гран-при Великобритании (13:00 мск). Гонка пройдет в воскресенье (16:10 мск).

Теги
Формула-1
Футбол в России
Терюшков: руководство "Химок" понесет ответственность за кадровые решения в случае неудач
Министр спорта Московской области отметил, что правильность решения о расторжении контракта с Юраном можно будет оценить по результатам команды
Читать полностью