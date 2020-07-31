Плющенко: Косторная решила кардинально сменить команду, почему - надо спросить у нее

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Решение кардинально сменить команду чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная приняла сама, спортсменка сконцентрирована только на спорте. Об этом ТАСС рассказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в команду которого Косторная решила перейти из группы Этери Тутберидзе.
В пятницу Тутберидзе сообщила о переходе спортсменки в группу Плющенко. В это межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушла еще одна ученица - призер чемпионата Европы Александра Трусова.
"Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в "Ангелах Плющенко" под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы. Если у нее и были такие мысли раньше, то мне об этом было ничего неизвестно, - рассказал Плющенко. - Я не могу сказать, что ее не устраивало, и не устраивало ли, об этом будет лучше спросить у нее самой, я могу сказать только, что она решила кардинально поменять команду".
"Каких-то конкретных пожеланий у нее не было - она просто хотела тренироваться, готовиться к Олимпиаде, она абсолютно заточена на спорт. Финансовую составляющую вопроса мы даже не обсуждали, но если что-то понадобится, возьму все на себя - у меня есть возможность это делать, и я не скупердяй", - подчеркнул Плющенко.
"Это спорт, и мы, естественно, будем работать с Аленой над четверными прыжками. Она долгое время не каталась - будем все восстанавливать заново, будем ставить новые программы. Те, что поставили, будем менять, однозначно - это будут наши программы, которые мы поставим с Сережей, а если понадобятся хореографы, мы пригласим лучших. И мысли по поводу этих программ есть - мы с Аленой уже две недели как общаемся, и предложения по этому поводу ей уже сделаны, и они ей понравились", - сообщил Плющенко.
Плющенко не боится ответственности
На вопрос ТАСС, осознает ли Плющенко ответственность, которую он берет на себя, взяв в команду двух чуть ли не самых перспективных одиночниц России, он ответил: "Мы готовы ко всему, и, даже если будет какая-то осечка, жизнь на этом не останавливается. Мы профессионально подходим к тренировкам, к работе, сейчас у нас сильная команда, и с приходом Сережи Розанова она однозначно усилилась, это - большой профессионал, которого мы ценим, бережем и уважаем".
"Ответственность я понимал, когда к нам пришла Трусова, когда к нам пришла [Вероника] Жилина. Мы не боимся ответственности, мы готовы работать, готовы трудиться, что и делаем каждый день. Бояться ответственность, тогда не надо заниматься - тогда можно сидеть дома у камина, смотреть телевизор, как делают многие другие", - подчеркнул Плющенко.
Александра Трусова, которая уже работает в "Ангелах Плющенко", к переходу Косторной отнеслась нормально. "Все нормально, она готова тренироваться. И то, что Алена хочет кататься на льду одна - ерунда, у нее с этим нет проблем, и сегодня она мне это озвучила. С завтрашнего дня Алена приступает к тренировочному процессу - академия давно полноценно работает, сейчас там тренируется больше 120 детей, так что процесс запускается, начинаем двигаться", - отметил Плющенко.