Плющенко: Косторная решила кардинально сменить команду, почему - надо спросить у нее

В пятницу Тутберидзе сообщила о переходе спортсменки в группу Плющенко. В это межсезонье от Тутберидзе к Плющенко ушла еще одна ученица - призер чемпионата Европы Александра Трусова.

"Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в "Ангелах Плющенко" под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы. Если у нее и были такие мысли раньше, то мне об этом было ничего неизвестно, - рассказал Плющенко. - Я не могу сказать, что ее не устраивало, и не устраивало ли, об этом будет лучше спросить у нее самой, я могу сказать только, что она решила кардинально поменять команду".

"Каких-то конкретных пожеланий у нее не было - она просто хотела тренироваться, готовиться к Олимпиаде, она абсолютно заточена на спорт. Финансовую составляющую вопроса мы даже не обсуждали, но если что-то понадобится, возьму все на себя - у меня есть возможность это делать, и я не скупердяй", - подчеркнул Плющенко.

"Это спорт, и мы, естественно, будем работать с Аленой над четверными прыжками. Она долгое время не каталась - будем все восстанавливать заново, будем ставить новые программы. Те, что поставили, будем менять, однозначно - это будут наши программы, которые мы поставим с Сережей, а если понадобятся хореографы, мы пригласим лучших. И мысли по поводу этих программ есть - мы с Аленой уже две недели как общаемся, и предложения по этому поводу ей уже сделаны, и они ей понравились", - сообщил Плющенко.

Плющенко не боится ответственности

На вопрос ТАСС, осознает ли Плющенко ответственность, которую он берет на себя, взяв в команду двух чуть ли не самых перспективных одиночниц России, он ответил: "Мы готовы ко всему, и, даже если будет какая-то осечка, жизнь на этом не останавливается. Мы профессионально подходим к тренировкам, к работе, сейчас у нас сильная команда, и с приходом Сережи Розанова она однозначно усилилась, это - большой профессионал, которого мы ценим, бережем и уважаем".