"Вашингтон" до конца сезона не будет обсуждать продление контракта с Овечкиным

ТАСС, 31 июля. Вопрос о продлении контракта Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" не будет обсуждаться до завершения текущего сезона. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Контракт Овечкина с клубом истекает в 2021 году. Он был подписан в январе 2008 года сроком на 13 лет на сумму $124 млн. Сезон завершится в начале октября финалом Кубка Стэнли.

"Мы ждем конца плей-офф, чтобы посмотреть, как все сложится. Я не думаю, что кто-то может предвидеть его итоги. В конце года мы оценим ситуацию и примем решение", - сказал Маклеллан.

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). Овечкин является капитаном клуба, с которым в сезоне-2017/18 выиграл Кубок Стэнли.

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги.