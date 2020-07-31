Юран не дождался премьер-лиги. "Химки" сменили главного тренера перед стартом РПЛ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Химки" Сергей Юран был отправлен в отставку. Это случилось за неделю до старта Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), в которой "Химки" примут участие.

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По итогам прошлого сезона в Олимп - Футбольной национальной лиге, в котором из-за пандемии коронавируса не было доиграно 11 туров, "Химки" заняли второе место, пропустив вперед только волгоградский "Ротор", и по спортивному принципу вышли в премьер-лигу напрямую. Однако долгое время было непонятно, где будет выступать подмосковный клуб в следующем сезоне. В январе этого года в отставку подал главный тренер Андрей Талалаев, при котором "Химки" тогда занимали третье место. Уход специалиста случился после того, как в клубе сообщили о смене вектора развития, что подразумевало под собой акцент на присутствие большого количества молодежи в составе команды. Это означало то, что "Химки" фактически отказывались от выступления в РПЛ в ближайшие годы. Поэтому в июне - начале июля была уверенность, что клуб не будет переходить в элитный дивизион, говорилось о приходе нового инвестора в "Химки" в лице предпринимателя Сергея Ломакина, смене юридического лица клуба и превращении его в частную структуру, постепенном развитии клуба с опорой на местных воспитанников. Возможно, "Химки" бы и остались в ФНЛ, если бы не результаты команды в Олимп - Кубке России. Под руководством заменившего Талалаева Юрана команда неожиданно вышла в финал турнира, одержав на пути к этой игре две уверенные победы: над "Торпедо" в четвертьфинале и над клубом премьер-лиги "Урал" в полуфинале. После той игры Юран сообщил, что "Химки" будут выступать в премьер-лиге, и полученных для этого минимальных средств, 350 млн рублей в год, должно хватить. Спонсор не пришелся ко двору К тому времени стало известно, что Ломакин не станет спонсором клуба, смена юрлица планируется только в следующем году. Спустя три дня после победного полуфинала в Екатеринбурге министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил ТАСС, что команда сыграет в следующем сезоне в элитном дивизионе и что данное решение поддержал губернатор региона.

В финальном матче "Химки" достойно уступили действующему чемпиону России "Зениту", пропустив единственный мяч с пенальти. Причем команда Юрана могла перевести встречу в дополнительное время - защитник Егор Данилкин на последней минуте компенсированного времени попал в штангу. Спустя четыре дня по итогам встречи Юрана с руководством клуба Терюшков сообщил, что и тренерский штаб, и состав команды будут сохранены на следующий сезон. Однако при этом был отправлен в отставку генеральный директор клуба Василий Иванов. Сам он эмоционально объяснил это тем, что ему не простили выход в премьер-лигу. Иванова на этом посту сменил Александр Зайцев, который одновременно продолжает руководить "Ареной-Химки". В пятницу же стало известно и об уходе Юрана, который, что понятно, уходить не хотел. "Клуб намерен расторгнуть контракт с главным тренером команды Сергеем Юраном. Кандидатуры на пост нового главного тренера находятся в стадии обсуждения", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Химок". Метания "Химок" Сам Юран сообщил "Спорт-Экспрессу", что указание уволить его пришло из "Спартака", а именно, от генерального директора красно-белых Шамиля Газизова. На данный момент "Химки" в СМИ прочно ассоциируются со "Спартаком", говорится о том, что в Подмосковье в аренду будет уходить немало игроков "Спартака", таких, как Георгий Мелкадзе и Александр Ломовицкий. Естественно, и в "Химках", и в "Спартаке" данная информация опровергалась. Сообщалось также, что Юрана сменит работавший в системе красно-белых Дмитрий Гунько. "Мне очень приятно, что моя кандидатура где-то появилась. Но на данный момент сижу дома, ничего не могу сказать", - сказал ТАСС Гунько, комментируя информацию о приходе в "Химки". Новый же гендиректор клуба Зайцев сообщил, что Юран, контракт которого действовал до окончания сезона-2022/23, был уволен из-за требования повысить себе зарплату.

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