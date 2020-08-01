СМИ: олимпийский чемпион в беге на 400 м ван Никерк заразился коронавирусом

ТАСС, 1 августа. Тест на коронавирус южноафриканского бегуна Уэйда ван Никерка дал положительный результат. Об этом сообщает бельгийское издание DH les Sports.

Отмечается, что спортсмен должен был 1 августа выступить на соревнованиях в итальянском Триесте, он прибыл в страну 19 июля.

Ван Никерк является победителем Олимпийских игр 2016 года в беге на 400 м. Также он дважды становился победителем чемпионатов мира и один раз - серебряным призером мирового первенства. Он является обладателем мирового рекорда на дистанции 400 м. На Играх в Рио-де-Жанейро он преодолел дистанцию за 43,03 секунды.