Ассоциация тенниса США подтвердила проведение US Open в запланированные сроки

ТАСС, 1 августа. Открытый чемпионат США по теннису (US Open) пройдет в запланированные сроки. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации тенниса США (USTA).

Проведение US Open намечено на период с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. Также организаторы намерены провести в запланированные сроки турнир Western & Southern Open в Цинциннати. Он должен пройти с 20 по 28 августа.

"Здоровье и безопасность участников неизменно стоят для нас в приоритете. Мы сотрудничаем и консультируемся с медиками и властями штата Нью-Йорк. На данный момент разработан план по охране здоровья и безопасности, который поможет снизить риск заражения в местах проведения соревнований и проживания теннисистов. Нью-Йорк является одной из самых безопасных локаций в стране по ситуации с коронавирусом", - сказано в заявлении USTA.

US Open - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров серии Большого шлема. Соревнования проходят в конце августа - начале сентября в Нью-Йорке. Их проведением занимается Ассоциация тенниса США.