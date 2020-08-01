СМИ: Роналдиньо может быть освобожден из-под домашнего ареста в августе

ТАСС, 1 августа. Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо имеет шансы на досрочное освобождение из-под домашнего ареста в августе. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне 4 марта после того, как прибыли в Парагвай по фальшивым паспортам. При обыске в их гостиничных номерах обнаружили поддельные парагвайские документы на их имена. Тогда суд оставил знаменитостей под стражей в следственном изоляторе, опасаясь, что они могут бежать из страны. После выплаты залога в $1,6 млн Роналдиньо был переведен под домашний арест.

По информации источника ESPN, сторона обвинения готова обсудить сделку, по которой Роналдиньо признает вину за подделку паспортов в обмен на выплату еще одного штрафа. Роналдиньо же не торопится признавать вину, поскольку его юристы заверили бывшего игрока сборной Бразилии, что он может выйти на свободу уже в августе в связи с отсутствием доказательной базы у обвинения.

Роналдиньо выступал за бразильские команды "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", французский "Пари Сен-Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". Последним клубом полузащитника был бразильский "Флуминенсе", за который он играл в 2015 году.