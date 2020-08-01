Игроки "Химок" попросили губернатора Подмосковья вмешаться в ситуацию с увольнением Юрана

В пятницу руководство "Химок" приняло решение расторгнуть рассчитанный до конца сезона-2022/23 контракт с Юраном. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного клуба, кандидатуры на пост нового главного тренера подмосковной команды находятся в стадии обсуждения. Юран возглавил "Химки" в конце января и вывел клуб в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Также под его руководством клуб дошел до финала Олимп - Кубка России, где потерпел поражение от петербургского "Зенита" (0:1).

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Химки" обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с увольнением Сергея Юрана с поста главного тренера команды. Открытое письмо на имя Воробьева оказалось в распоряжении ТАСС, под ним подписался 21 футболист подмосковного клуба.

"Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении с поста главного тренера "Химок" Сергея Юрана, мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем, - говорится в письме. - Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в премьер-лигу <...>. В финале Кубка России команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола - "Зенита", уступили с минимальным счетом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы, в самом конце той встречи мы имели реальный шанс все перевести в дополнительное время".

"Так по какой же причине убирают Юрана, который дает результат? Нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микроклимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в премьер-лиге. Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера "Химок", - отмечается в обращении к губернатору.

Первый матч "Химок" в РПЛ запланирован на 8 августа. В этот день подмосковная команда на "Арене-Химки" примет столичный ЦСКА. Начало игры - 16:00 мск.