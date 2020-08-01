{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Игроки "Химок" попросили губернатора Подмосковья вмешаться в ситуацию с увольнением Юрана

Футболисты заявили, что их полностью устраивает Юран как тренер
Футболисты "Химок" Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Футболисты "Химок"
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Химки" обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с увольнением Сергея Юрана с поста главного тренера команды. Открытое письмо на имя Воробьева оказалось в распоряжении ТАСС, под ним подписался 21 футболист подмосковного клуба.

В пятницу руководство "Химок" приняло решение расторгнуть рассчитанный до конца сезона-2022/23 контракт с Юраном. Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного клуба, кандидатуры на пост нового главного тренера подмосковной команды находятся в стадии обсуждения. Юран возглавил "Химки" в конце января и вывел клуб в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Также под его руководством клуб дошел до финала Олимп - Кубка России, где потерпел поражение от петербургского "Зенита" (0:1).

На эту тему
Юран не дождался премьер-лиги. "Химки" сменили главного тренера перед стартом РПЛ

"Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении с поста главного тренера "Химок" Сергея Юрана, мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем, - говорится в письме. - Именно при этом специалисте мы решили задачу по выходу в премьер-лигу <...>. В финале Кубка России команда под руководством Юрана точно не выглядела мальчиками для битья в матче против гранда российского футбола - "Зенита", уступили с минимальным счетом после гола с пенальти, который у ряда экспертов вызвал вопросы, в самом конце той встречи мы имели реальный шанс все перевести в дополнительное время".

"Так по какой же причине убирают Юрана, который дает результат? Нас полностью устраивает тренер Юран, в коллективе создан отличный микроклимат. Мы готовы биться за этого тренера, друг за друга, за честь региона, за наших преданных болельщиков в премьер-лиге. Просим Вас вмешаться в ситуацию и убедить руководство клуба оставить Сергея Юрана на посту главного тренера "Химок", - отмечается в обращении к губернатору.

Первый матч "Химок" в РПЛ запланирован на 8 августа. В этот день подмосковная команда на "Арене-Химки" примет столичный ЦСКА. Начало игры - 16:00 мск.

Теги
Российский футбол
Мировой футбол
СМИ: Роналдиньо может быть освобожден из-под домашнего ареста в августе
Роналдиньо и его брат были задержаны в Асунсьоне 4 марта после того, как прибыли в Парагвай по фальшивым паспортам
Читать полностью