Гендиректор ФК "Химки" объяснил расторжение контракта с Юраном финансовыми разногласиями

В субботу "Химки" объявили об отставке Юрана с поста главного тренера команды. Специалист возглавлял "Химки" с января 2020 года, под его руководством подмосковный клуб завоевал право на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге, а также дошел до финала Олимп - Кубка России, где уступил петербургскому "Зениту" (0:1). Соглашение с 51-летним специалистом было рассчитано до конца сезона-2022/23.

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Расторжение контракта с главным тренером футбольного клуба "Химки" Сергеем Юраном связано с финансовыми разногласиями. Об этом говорится в заявлении генерального директора "Химок" Александра Зайцева, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

"Решение расстаться с Сергеем Юраном было принято после того, как мы не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта, - отметил Зайцев. - Футбольный клуб "Химки" благодарен за работу, которую он проделал во главе команды. Выход в премьер-лигу, финал Кубка России - это результат, который был достигнут благодаря его тренерскому таланту и профессионализму".

"Я всегда с огромным уважением относился к Сергею Николаевичу как к футболисту и с таким же уважением отношусь как к тренеру и человеку, но для того, чтобы продолжать сотрудничество нужно согласие обеих сторон. Увы, добиться этого согласия нам не удалось. Желаю ему удачи в его дальнейшей карьере", - добавил Зайцев.

Юран ранее работал в тренерском штабе московского "Спартака", а также возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянскую "Мику" и подмосковный "Зоркий".

В субботу стало известно, что игроки "Химок" обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой вмешаться в ситуацию с увольнением Юрана. Под открытым письмом подписался 21 футболист подмосковного клуба. "Химки" начнут чемпионат России 8 августа домашним матчем против ЦСКА (начало - 16:00 мск).