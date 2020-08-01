Новозеландец Лоусон выиграл первую гонку этапа "Формулы-3" в Великобритании

ТАСС, 1 августа. Новозеландский пилот команды Hitech GP Лиам Лоусон выиграл первую гонку четвертого этапа серии "Формула-3", который проходит на британском автодроме "Сильверстоун".

Второе место занял австралиец Оскар Пиастри из Prema, тройку призеров замкнул его напарник по команде американец Логан Сарджент. Пилоты финишировали в заезде, следуя за машиной безопасности, из-за аварии с участием нескольких гонщиков за три круга до конца.

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Александр Смоляр, выступающий за команду ART, финишировал десятым и во второй гонке, которая пройдет в воскресенье, будет стартовать с первого места.

В прошлом году чемпионом "Формулы-3" стал российский пилот Роберт Шварцман. В 2013 году, когда серия носила название GP3, победителем сезона стал Даниил Квят.