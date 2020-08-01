ФК "Спартак" не намерен отказываться от вовлечения болельщиков в жизнь клуба

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" не намерен отказываться от вовлечения болельщиков в жизнь клуба. Об этом ТАСС сообщил глава департамента по коммуникациям клуба Антон Фетисов.

Летом прошлого года владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью порталу "Чемпионат" заявил о намерении передать в 2023 году контрольный пакет акций клуба в некоммерческую организацию, членами которой будут болельщики команды. Федун отмечал, что передача контрольного пакета акций произойдет только в тот момент, когда "клуб будет готов к самостоятельному плаванию". В субботу Фетисов рассказал Sport24, что в настоящее время работа по передаче клуба приостановлена.

"Проект не заморожен. "Спартак" не намерен отказываться от вовлечения болельщиков в клубную жизнь, - отметил Фетисов. - Говорить о конкретных сроках из-за пандемии сейчас некорректно. Первоочередные задачи - покрыть экономические убытки и сбалансировать бюджет".

По итогам сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" занял седьмое место в турнирной таблице и не смог попасть в еврокубки. В первом туре нового сезона РПЛ московский клуб 9 августа на домашней поле встретится с "Сочи".