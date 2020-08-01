Юран: не понимаю, почему мой контракт "Химки" согласовывали со "Спартаком"

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сергей Юран в беседе с ТАСС рассказал о деталях расставания с футбольным клубом "Химки". Тренер не понимает, по какой причине руководство подмосковной команды было вынуждено согласовывать детали его контракта с гендиректором московского "Спартака".
В субботу "Химки" объявили об отставке Юрана. Специалист возглавлял команду с января 2020 года, под его руководством подмосковный клуб завоевал право на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге, а также дошел до финала Олимп - Кубка России, где уступил петербургскому "Зениту" (0:1). Соглашение с 51-летним специалистом было рассчитано до конца сезона-2022/23. Генеральный директор клуба Александр Зайцев ранее объяснил разрыв контракта с Юраном финансовыми разногласиями.
"У меня действующий контракт, мы обсуждали прибавку. Когда я приходил, мне была предложена определенная сумма, - сказал Юран. - Сказали - работай, доказывай, а там будет видно. У меня была зарплата на уровне первого дивизиона, после финала кубка обсуждали повышение, потому что я, наверное, работой доказал, что заслужил это".
"Мы с министром спорта [Московской области Романом] Терюшковым это обсуждали, а не с Зайцевым. Я хотел одно, он предложил другое, в результате нашли середину и пожали руки. Вчера в час дня мы собрались - я, министр и Зайцев. Мне сказали, что контракт готовят, в понедельник подпишем. Я сказал, что это не принципиально. Потом у министра была встреча с Газизовым, после нее министр мне позвонил и сказал: "Печальные новости, не согласовали". Не согласовали, чего теперь? У меня есть действующий контракт. Буквально через пять минут позвонил Зайцев, попросил зайти к нему, когда зашел, первый же вопрос: "Как будем разрывать контракт?" Я ответил - читайте контракт, он действует, там все прописано, и поехал домой", - рассказал тренер.
"Министр мне говорил, что он был на встрече с Газизовым и согласовать вопрос по зарплате не получилось. Я подумал, а при чем тут "Спартак" и моя зарплата? Мы потом должны были обсуждать игроков, которых планировали взять у "Спартака" в аренду", - добавил Юран.
Специалист сообщил, что сейчас ждет уведомления от клуба об увольнении. "Трудовая книжка еще там, они пишут "покинул", наверное, корректнее писать "уволен". Я просил зама Зайцева исправить на сайте - я не покидал клуб. Сегодня приехал на тренировку, как положено, но меня не пускали, а ребят не выпускали с базы, но они прорвались. Что это за цирк? Чем я заслужил такое отношение? Наверное, я ничего плохого "Химкам" не сделал", - подчеркнул он.