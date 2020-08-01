Юран: не понимаю, почему мой контракт "Химки" согласовывали со "Спартаком"

МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Сергей Юран в беседе с ТАСС рассказал о деталях расставания с футбольным клубом "Химки". Тренер не понимает, по какой причине руководство подмосковной команды было вынуждено согласовывать детали его контракта с гендиректором московского "Спартака".

В субботу "Химки" объявили об отставке Юрана. Специалист возглавлял команду с января 2020 года, под его руководством подмосковный клуб завоевал право на участие в Тинькофф - Российской премьер-лиге, а также дошел до финала Олимп - Кубка России, где уступил петербургскому "Зениту" (0:1). Соглашение с 51-летним специалистом было рассчитано до конца сезона-2022/23. Генеральный директор клуба Александр Зайцев ранее объяснил разрыв контракта с Юраном финансовыми разногласиями.

"У меня действующий контракт, мы обсуждали прибавку. Когда я приходил, мне была предложена определенная сумма, - сказал Юран. - Сказали - работай, доказывай, а там будет видно. У меня была зарплата на уровне первого дивизиона, после финала кубка обсуждали повышение, потому что я, наверное, работой доказал, что заслужил это".

"Мы с министром спорта [Московской области Романом] Терюшковым это обсуждали, а не с Зайцевым. Я хотел одно, он предложил другое, в результате нашли середину и пожали руки. Вчера в час дня мы собрались - я, министр и Зайцев. Мне сказали, что контракт готовят, в понедельник подпишем. Я сказал, что это не принципиально. Потом у министра была встреча с Газизовым, после нее министр мне позвонил и сказал: "Печальные новости, не согласовали". Не согласовали, чего теперь? У меня есть действующий контракт. Буквально через пять минут позвонил Зайцев, попросил зайти к нему, когда зашел, первый же вопрос: "Как будем разрывать контракт?" Я ответил - читайте контракт, он действует, там все прописано, и поехал домой", - рассказал тренер.