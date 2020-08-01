Чемпионат России по велошоссе пройдет без лидеров, готовящихся к ЧЕ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Лидеры российской сборной по велогонкам на шоссе пропустят национальный чемпионат и останутся в Европе, первенство континента у них в приоритете. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Иракли Абрамян.

Чемпионат России по велогонкам на шоссе стартует в Самаре 13 августа.

"Приоритет отдан международным стартам. Если команда вернется, ей нужно будет находиться на карантине, а затем, вернувшись в Европу, нужно будет снова переждать карантин в 14 дней, потеряется вся подготовка. Если находящиеся сейчас в России не смогут выехать на мероприятия, в них смогут участвовать те, кто остался в Европе, в их числе Закарин, команда "Газпром-Русвело". Туда же, в Европу, за счет клуба отправлена и юниорская команда", - рассказал Абрамян.

Чемпионат Европы пройдет во Франции с 24 по 28 августа. "На носу чемпионат Европы, поэтому приходится в каком-то смысле жертвовать чемпионатом России. С другой стороны, будет возможность просмотреть резерв. Но подготовка, безусловно, будет уже другой, ведь раньше после чемпионатов России ребята могли выехать за рубеж. С женской командой ситуация иная - все они находятся в России на индивидуальной подготовке, все сильнейшие здесь", - уточнил тренер.

Абрамян рассказал о первом старте велогонщиков после перерыва, связанного с пандемией. "Первый старт прошел в Ижевске, нам удалось договориться с руководством субъекта, шаг вперед сделан. Конечно были ограничения, соблюдались все требования, вынесенные Роспотребнадзором. Но в таких же условиях сейчас проводятся гонки за рубежом, например в Испании. Что дальше, будет видно, все мы сейчас практически в одинаковых условиях", - заключил тренер.