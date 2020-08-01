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Сборные по хоккею

Академию хоккейного мастерства имени Валерия Харламова откроют в Петербурге до конца года

Предполагается, что в 2023 году площадка академии будет задействована в мероприятиях чемпионата мира по хоккею

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Академия хоккейного мастерства имени Валерия Харламова, которую предполагается задействовать в мероприятиях чемпионата мира 2023 года в Петербурге, откроется до конца года. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"Академию планируется открыть до конца 2020 года. По окончании строительства инвестор передаст в собственность города помещения с отдельным входом общей площадью порядка 1 090 кв. м. Они будут использоваться Центром физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района. Предполагается, что в 2023 году площадка академии будет задействована в мероприятиях чемпионата мира по хоккею", - говорится в сообщении пресс-службы.

В академии на Пражской улице будут созданы несколько ледовых площадок, хоккейная беговая дорожка и многофункциональный спортзал. "В Купчине появится свое ледовое поле, а в комплексе это будет хорошее спортивное ядро всего Фрунзенского района", - привели в пресс-службе слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который побывал в субботу на строительной площадке.

На территории рядом с академией планируется создать Аллею славы отечественного хоккея, беговую дорожку, зону отдыха и скейт-парк.

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