Источник: ЦСКА подписал новый контракт с Набабкиным

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с российским защитником Кириллом Набабкиным. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Сейчас улаживаются нюансы", - сообщил собеседник агентства.

Подробности нового соглашения между ЦСКА и 33-летним футболистом неизвестны. В пресс-службе ЦСКА информацию пока не подтверждают.

Набабкин выступает за ЦСКА с сезона-2009/10, провел в общей сложности 249 матчей в составе московского клуба, в которых забил четыре мяча и отдал десять голевых передач. В прошедшем сезоне Тинькофф - Российской премьер-лиги провел 13 встреч. Ранее играл за футбольный клуб "Москва".

В составе ЦСКА Набабкин трижды стал чемпионом России, четыре раза - обладателем серебряной медали и один раз - бронзовой. Помимо этого, вместе с московским клубом он два раза выиграл Кубок России и трижды - Суперкубок России. В составе национальной сборной провел пять матчей.