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Летние олимпийские виды спорта

Призер Олимпийских игр в тройном прыжке Витольд Креер умер в возрасте 87 лет

В качестве спортсмена он был третьим на Играх 1956 и 1960 годов

ТАСС, 1 августа. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в тройном прыжке Витольд Креер скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Мы приносим глубокие соболезнования близким, друзьям, знакомым, всем тем, кто знал Витольда Анатольевича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

В качестве спортсмена Креер дважды становился бронзовым призером Олимпийских игр (1956, 1960), а также дважды занимал первое место в чемпионате СССР (1960, 1961). После завершения профессиональной карьеры он занялся тренерской деятельностью, под его руководством работал трехкратный олимпийский чемпион Виктор Санеев. Креер являлся тренером сборной СССР (1968-1980) и сборной России (на Олимпиаде 2000 года) по тройному прыжку.

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